Анна Семенович впервые показала фото с женихом

Он на семь лет младше звезды

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала в сториз Instagram фото со своим возлюбленным, чью личность она упорно скрывает от общественности.

Поклонники попросили Семенович показать фото с женихом. На опубликованном снимке мужчина крепкого телосложения обнимает артистку на фоне моря. Лицо возлюбленного звезда спрятала под озорным стикером.

"Шоу "Маска", - пошутила Анна Семенович, имея в виду популярный проект, знаменитые участники которого выступают на сцене инкогнито.

"Жду вашу красивую свадьбу и прекрасных детишек", - написали Семенович. "Ой спасибо, добрый человек", - ответила знаменитость.

Семенович рассказала на YouTube-канала "Алена, блин!", что ее возлюбленный живет в Петербурге, но на время карантина он переехал в ее столичную квартиру. Мужчина моложе ее на семь лет. По словам звезды, ее избранник - позитивный человек, с которой ей весело и легко. Изначально она не планировала строить с ним серьезные отношения, но со временем поняла, что хочет от него детей.

Судя по словам Семенович, ее бойфренд хорошо зарабатывает. Во всяком случае, встречаться с человеком, который ежемесячно получает около 100 тысяч рублей, она бы не стала. "Мне было важно все это: если кольцо, то в десять карат, если платье, то за 300 тысяч рублей, если сумка, то за 50 тысяч долларов", - рассказала она о своих предыдущих отношениях.

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