Салют в честь Дня Победы прогремит в Москве и других городах России

Коронавирус – не помеха

Праздничный салют в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится в этом году, несмотря на коронавирус.

Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Артиллерийский салют начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут. Всего будет произведено 30 залпов с десятками тысячами фейерверков, пишет "Интерфакс".

"Каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев" – объяснил командующий ЗВО Александр Журавлев.

Ранее стало известно, что в ряде городов России (Москвы в списке нет – прим. ред.) на День Победы пролетит военная авиация. В воздушном параде примут участие истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации Ка-52 "Аллигатор", Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник", многоцелевые Ми-8, а также вертолеты Ми-26.

В этом году проведение торжеств по случаю победы в Великой Отечественной войне 9 мая перенесли из-за пандемии коронавируса. Парад Победы на Красной площади, шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы, состоятся в 2020 году, но позже.

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