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Тихий "слив": Рада заблокировала назначение Саакашвили вице-премьером

15:24
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Кандидатура не нашла поддержки даже в президентской фракции

Триумфальное возвращение Михаила Саакашвили в ряды украинской политической элиты не состоялось. Как пишут местные СМИ, экс-президента Грузии "слили". В Верховной раде не набралось достаточно голосов, чтобы провести назначение бывшего губернатора Одесской области вице-премьером по реформам.
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"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал в Facebook главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

В итоге правительство Украины отозвало представление на назначение Саакашвили вице-премьером из парламента. По данным журналиста, должной поддержки у бывшего одесского губернатора нет и в президентской фракции. Так что президент Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

По данным Бутусова, в президентском офисе обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве. Якобы рассматривается вариант выдвижения экс-президента Грузии в Одессе – в качестве кандидата от "Слуги народа".

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