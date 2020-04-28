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Главврач больницы в Подмосковье умер на рабочем месте

15:14
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Валерию Терехину было 58 лет

Главный врач больницы в подмосковном городе Дрезна Валерий Терехин умер на рабочем месте. Мужчине было 58 лет.

В понедельник он съездил домой на обед, а вечером провел совещание с коллегами из-за двоих пациентов с подтвержденным коронавирусом. После этого врач остался поработать в своем кабинете.

Около 19:00 за ним приехал его сын, чтобы отвезти домой. Зайдя в кабинет, он увидел тело отца на рабочем месте. Дежурный врач попытался реанимировать начальника, но, к сожалению, было уже поздно. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Точная причина смерти Терехина неизвестна. По информации "Московского комсомольца", у него либо оторвался тромб, либо случился инфаркт. Ранее Терехин не жаловался на здоровье, кроме повышенного давления. Коронавирусом он не болел.

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