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Юлия Меньшова показала редкое фото с дочкой Таисией

15:39
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Фанаты актрисы пришли в восторг от новой публикации

Актриса Юлия Меньшова опубликовала фотографию с дочерью Таисией в честь Дня дочерей. В подписи к публикации она рассказала, что для нее значит иметь дочь.

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"Дочки - это прекрасно. Надежда, опора, связующее звено поколений! Как сказала однажды мне в интервью одна мудрая женщина: "Если вы заболеете, то сын принесет вам в больницу апельсины, а дочь будет держать за руку и слушать ваше дыхание". Это не про то, что женщины лучше, а мужчины - хуже. Это про то, что мы разные. И дочки - это непохожая на сына радость и надежда. Связанная с теплом и заботой. Близостью навсегда", - написала Меньшова.

Телеведущая в браке с актером Игорем Горлиным воспитывает сына Андрея и дочь Таисию. Как пишут "Дни.ру", Меньшова не часто показывает снимки с детьми. Поэтому каждый такой кадр вызывает бурю эмоций у поклонников.

- Юлечка, у вас замечательная доченька!

- Тася на деда Владимира похожа.

- Две красотки!

Меньшова также пожаловалась фанатам, что она погрязла в рутине дома. "Я сильно опаздываю за новостями в последнее время… То полы мою, то готовлю, то в магазин уже пора, то раковина недостаточно блестит", - написала она в соцсети, поздравив всех с прошедшим Днем дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on

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