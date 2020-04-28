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"Меня давно наказали": Башаров ответил на обвинения в домашнем насилии

15:49
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Он обратился к хейтерам с просьбой

Актер Марат Башаров прокомментировал петицию с требованием лишить его государственных премий и звания Заслуженного артиста Татарстана. 
Башарова потребовали наказать за домашнее насилие

"Меня давно наказали. После того инцидента в 2018 году лишили очень многих работ. Срок давности уже прошел. Но, видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб", - цитирует Башарова dni.ru со ссылкой на Starhit.ru.  

Артист пожалел людей, которые тратят свое время на копание в грязном белье звезд.

У себя в Instagram Башаров опубликовал видео, на котором попросил хейтеров не писать гневные комментарии под фото с его сыном. Трехлетнего Марселя он с сарказмом назвал "плодом любви насильника и жертвы насильника". 

Отметим, что за два дня петицию против Башарова на сайте change.org подписало свыше 38 тысяч человек. "Мужчины, которые избивают своих женщин, не должны носить государственные награды, они не должны быть телеведущими", - утверждает автор петиции. 

На днях Башаров принял участие в программе "Секрет на миллион". Он признался, что поднимал руку на бывших жен. Незадолго до этого актер выложил в Сети видео, на котором его экс-супруга Елизавета Шевыркова со скандалом забирает у него сына и обвиняет бывшего возлюбленного в алкоголизме. 

Напомним, Марат Башаров состоял в фактическом браке с Елизаветой Круцко, которая в 2004 году родила от него дочь Амели. С 2014 по 2015 год актер был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, подарившей ему сына Марселя. Они со скандалом развелись в 2019 году.

Видео: история отношений Башарова и Шевырковой 

 

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