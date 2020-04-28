Пожар на складе поддонов в Новой Москве охватил соседнее здание (видео)

С огнем борются три вертолета

В Новой Москве загорелся склад с деревянными паллетами.

ЧП произошло в поселке Рязановское. На данный момент огнем охвачены 900 квадратных метров. С пожаром борются 80 человек, 21 единица техники,15 поливомоечных машин и три вертолета Московского авиационного центра. По данным столичного МЧС, к месту тушения следует пожарный поезд.

Пожар удалось локализовать, но огонь перекинулся на соседнее одноэтажное здание площадью 20 на 60 метров, в нем горит утеплитель, пишет РИА Новости.

Причины пожара пока неизвестны, пострадавших нет.

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