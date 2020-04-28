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Ын жив: в Госдуме рассказали о здоровье лидера КНДР

15:55
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Северокорейский руководитель плодотворно трудится

Ким Чен Ын работает, рассылает поздравительные телеграммы своим коллегам. О состоянии северокорейского лидера, который не появлялся на публике с 12 апреля, рассказал руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.
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"Все нормально, он работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской республики по случаю национального праздника", - сказал Тайсаев, ссылаясь на информацию, полученную от представителя посольства Северной Кореи в России.

Ранее южнокорейское издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции. Подхватившие новость СМИ и соцсети стали распространять слухи об угрозе здоровью и даже о смерти лидера КНДР.

Тайсаев призвал не верить сообщениям СМИ о состоянии здоровья северокорейского лидера. Депутат подчеркнул, что надо дождаться официальных сообщений по этому поводу, передает РИА Новости.

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