В Минздраве рассказали о поражении мозга из-за коронавируса

COVID-19 также поражает ЦНС

COVID-19 может привести к поражению головного мозга, а также оказать негативное влияние на центральную нервную систему (ЦНС). Об этом говорится в рекомендациях Минздрава России по борьбе с инфекцией.

В частности, как отмечает "Интерфакс", о поражении ЦНС говорит снижение обоняния у больного на ранней стадии заболевания коронавирусом. Вирус попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, кишечника, а также желудка.

Ранее в Минздраве назвали группы обязательной госпитализации при COVID-19. Это лица старше 65 лет, беременные женщины и дети до трех лет.

Напомним, за минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в нашей стране увеличилось на 6411. Всего на текущий момент более 93 тысяч заболевших.

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