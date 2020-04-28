Фигуристка Сотникова порадовала фанатов фото в красном купальнике

Коронавирус расстроил планы спортсменки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заскучала на карантине и решила опубликовать архивное фото в красном купальнике.

Спортсменка пожаловалась, что пандемия коронавируса расстроила ее планы – через несколько дней она должна была лететь на отдых.

"Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать, но что-то пошло не так", - подписала снимок девушка.

Преданные фанаты поддержали любимицу в непростое время и оставили хвалебные комментарии под снимком.

"Красный цвет Вам идет)", - заметил leo7176.

"Современная Красная шапочка! Аделина прелесть!" - написал ruslanmarvaniuk.

"Ну все, затмила все и вся", - прокомментировал mishelandreev586.

Сотникова является олимпийской чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры. Она рассказала, что выступать на профессиональном уровне ей не позволяет состояние здоровья, но планирует продолжить участвовать в ледовых шоу.

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