Собянин: число обращений за скорой помощью в Москве выросло на 50%

Дополнительная нагрузка связана с распространением коронавируса

Москвичи стали чаще обращаться за помощью в станцию скорой помощи в связи с пандемией коронавируса. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, количество обращений выросло на 50% - до 25 тысяч в сутки.

"Сегодня День работников скорой помощи. Поздравляю вас и благодарю за самоотверженность и труд. Бригады скорой всегда первые там, где нужна помощь. И сейчас, во время пандемии, на вас легла двойная нагрузка", - написал в своем Twitter Собянин.

Мэр отметил, что сотрудники скорой помощи круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности. Собянин пожелал им крепкого здоровья и удачи.

Ранее Собянин сообщил о загрузке коечного фонда для больных COVID-19 на 40%.

В этот период количество обращений на станцию выросло на 50% - до 25 тысяч в сутки. Бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи. pic.twitter.com/Lc0Wk2kJJk — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 28, 2020

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