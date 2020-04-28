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НОВОСТИ

Более 10 стран обратились к России за помощью в борьбе с COVID-19

16:50
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Это государства Африки и Ближнего Востока

МИД России получил 12 запросов на помощь в борьбе коронавирусной инфекцией.

Это страны Африки и Ближнего Востока: Алжир, Египет, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Палестина, Сирия, Судан и Тунис, пишет "Газета.Ru".

Все обращения находятся на рассмотрении в профильных ведомствах, уточнили в министерстве.

Ранее Москва направила два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты в США и 15 самолетов Ил-76 с вирусологами, эпидемиологами и оборудованием в Италию.

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