"Крокус Экспо" отдали под госпиталь для коронавирусных больных

Там развернут более тысячи коек

Торгово-выставочный комплекс "Крокус Экспо" переоборудуют под госпиталь для лечения больных коронавирусом. Эту информацию подтвердил певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

"Это правда. Действительно, такая задача перед нами поставлена. Мы этим сейчас активно занимаемся. Я сейчас не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, что это вопрос нескольких недель", - сказал Агаларов. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшее время два госпиталя на 1,5 тысячи инфекционных коек будут развернуты в парке "Патриот" и в "Крокус Сити Холле". В компании эту информацию подтвердили. Ожидается, что госпиталь будет развернут в течение пяти-шести дней.

За последние сутки в Московской области выявлено еще 523 случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 был подтвержден у 10231 человека. Скончались 74 зараженных.

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