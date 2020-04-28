Рассекречены злодеяния нацистов в Крыму

Копии документов передали в Государственный архив Крыма и архив Севастополя

ФСБ рассекретила архив о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму во время Великой Отечественной войны.

Среди документов - письма, отчеты, протоколы допросов и "иные документы, свидетельствующие о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации Крыма и Севастополя", отмечается в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Копии рассекреченных документов передали в Государственный архив Республики Крым и архив Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", который направлен на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.

Оккупация полуострова нацистами длилась с осени 1941 года. Севастополь был захвачен фашистами в июле 1942 года. Полное освобождение Крыма завершилось 9 мая 1944 года. В годы оккупации в Крыму сопротивление врагам оказывало подпольное и партизанское движение.

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