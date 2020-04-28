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Медведи, волки и лисы опасно приблизились к домам в Подмосковье

17:24
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Жителей области попросили не ходить в леса

Минэкологии Московской области предупредило жителей Подмосковья о приближении диких животных к поселениям.

Это связано с тем, что животные осмелели в отсутствие обычного количества людей и начали выходить из своих укрытий. Кроме того, с наступлением весны хищники активно кормятся, чтобы восполнить потерю веса за зиму. 

Так, в частности, были замечены медведи, волки и лисы. Например, в Наро-Фоминском городском округе бурый медведь разорил пасеку у деревни Слепушкино, пишет "Интерфакс".

"Важно соблюдать режим самоизоляции и без крайней нужды не выходить за границы поселений. Дикие животные могут быть опасны", - заявили в ведомстве.

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