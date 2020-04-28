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Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая

20:17
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Собянин подписал указ

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.

Все введенные ранее ограничительные меры будут действовать до 11 мая. "На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", - написал Собянин в своем блоге.

В России с 30 марта действует режим нерабочих дней. Он истекал 30 апреля, однако ситуация с коронавирусом остается сложной. 28 апреля Владимир Путин принял решение объявить 6,7 и 8 мая нерабочими днями. Таким образом, нерабочий режим продлится до 11 мая. После этого начнется выход из ограничений.

По данным на 28 апреля, число заболевших в России превысило 93 тысячи. Только за минувшие сутки было выявлено 6411 новых случаев. Это самый большой показатель с начала эпидемии COVID-19. От коронавируса скончались уже 867 человек. 8456 зараженных выздоровели.

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