Путин рассказал о резком росте производства аппаратов ИВЛ в России

В апреле их выпускается больше 800 ежемесячно

Президент России Владимир Путин заявил, что за время карантина из-за коронавируса Россия нарастила производство медицинских товаров, в том числе защитных масок, защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову несколько цифр: они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких в начале выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле - больше 800. В мае будет 2,5 тысячи", - заявил Путин на совещании с руководителями субъектов России.

Российский лидер также сказал, что задача создания дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19 в регионах была выполнена.

По словам Владимира Путина, число исследований на коронавирус в стране выросло за последнее время в 60 раз.

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