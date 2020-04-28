Сейчас он отмечается неофициально

Президент России Владимир Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи.

На данный момент этот праздник есть в России, но не утвержден официально. Путин предложил узаконить его. Глава государства поблагодарил врачей за их труд в это непростое время.

"Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, водителей экипажей с этим праздником <...> И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - заявил Путин на совещании по вопросам готовности регионов к борьбе с коронавирусом.

России удалось затормозить распространение коронавируса, но медики и власти должны быть готовы к любому сценарию развития коронавирусной эпидемии. Действовать нужно на опережение.

"Важно, чтобы в каждом регионе страны были на сто процентов готовы бороться за каждую жизнь", - подчеркнул Путин.

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