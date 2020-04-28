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"Чтобы не отбросило назад": Путин рассказал о поэтапном снятии ограничений с 12 мая

18:01
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Впереди - сложный путь, предупредил президент

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Роспотребнадзора за неделю, до 5 мая, подготовить рекомендации по последовательному выходу из режимов ограничений в регионах, которые были введены в связи с коронавирусом.

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"Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно", - заявил Путин.

Впереди у России - сложный путь, и одномоментного снятия всех ограничений не будет, заявил глава государства перед началом заседания с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Это необходимо сделать поэтапно, "чтобы нас не отбросило назад". Снимать ограничения он предложил, начиная с 12 мая.

"Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперёд, рискуя откатиться назад", - сказал Путин.

Президент также продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Кроме этого, 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы. В России удалось затормозить распространение коронавирусной инфекции, но рост заболеваемости продолжается, а пик еще не пройден.

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