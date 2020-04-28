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В России один из самых низких уровней смертности из-за COVID-19

18:26
  • вторник
  • 28 апреля 2020

У 45% россиян коронавирус протекает бессимптомно

В России зафиксирован один из самых низких в мире уровень смертности от коронавирусной инфекции.
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Он не превышает одного процента, заявила глава Роспотребнадзра Анна Попова во время совещания по вопросам готовности регионов к борьбе с коронавирусом.

За месяц темп прироста инфицированных в стране снизился в 3,5 раза. Тяжелые формы пневмонии только у 5% зараженных. У 45% коронавирус протекает бессимптомно, этот показатель вырос в два раза по сравнению с началом апреля.

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, а эпидемиологические показатели считаются на 100 тысяч населения, сегодня он составляет 63,7, и это почти пятидесятое место в общем рейтинге стран", - заявила Попова, комментируя число заразившихся COVID-19 в России.

На данный момент в нашей стране 93 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8 456, умерли 867.

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