Собянин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Москве

Динамика заболеваемости в столице снизилась

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах заявил о снижении динамики инфицирования COVID-19 в городе за последнюю неделю.

"Она практически снизилась в два раза. Но при этом динамика сохраняется, и она очень серьезная: по стране увеличилось количество больных на 80% и по Москве на 70%, это большой объем", - сказал Собянин.

Мэр поддержал решение Путина о продлении периода нерабочих дней в стране. "С учетом того, что сегодня примерно половина этого количества оказывается на госпитальных койках, то можно представить, какой объем нагрузки испытывает система здравоохранения", - сказал он.

Собянин также сообщил, что в Москве начали использовать иммуноферментный анализ на COVID-19. "Надеюсь, он даст более реальную картину того, что мы имеем в настоящее время", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Напомним, более 6400 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3075.

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