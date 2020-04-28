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Россиян попросили не ездить к родственникам на майских праздниках

18:54
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Режим самоизоляции нужно соблюдать до 12 мая

В Минздраве России призвали россиян не ездить на майских праздниках к родным и друзьям.
Путин продлил нерабочий режим на майские праздники. Полная версия

Стоит отказаться от поездок и остаться дома, чтобы сберечь здоровье, подчеркнул глава ведомства Михаил Мурашко.

"За последний месяц мы фиксируем внутрисемейные формы заражения. Крайне важно сохранить жизни дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", - заявил министр.

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. 1-5, 9-11 мая - официально праздничные дни. 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы. 

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