В Москве коронавирус будут выявлять с помощью искусственного интеллекта

Новая система заработает в боевом режиме уже со среды, рассказал Сергей Собянин

В Москве с 29 апреля заработает новая система выявления коронавирусной инфекции у пациентов. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина по противодействию распространению коронавируса в регионах объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в Москве действует рентгенологический информационный центр, который дает второе мнение о рентгеновских снимках и где проводят эксперименты в области искусственного интеллекта, чтобы определить заболевания в области онкологии. Кроме того, Путин ранее подписал закон о проведении эксперимента в Москве в области искусственного интеллекта.

"Пользуясь этими возможностями, мы создали специальную группу на базе нашего рентгенологического центра, и буквально завтра мы включим уже систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков", - сказал мэр.

Система заработает в боевом режиме, начиная со среды, сказал Собянин. Он выразил надежду, что этот опыт и возможности в будущем можно будет распространить на другие регионы.

Выступая на совещании, Собянин также согласился с предложением Путина сохранить ограничительные меры в связи с коронавирусом. Строгий режим самоизоляции нужно продолжать, "исходя из непростой ситуации", заявил мэр.

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