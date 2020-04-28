Путин о COVID-19: кому-то может показаться, что ничего страшного нет, но это не так

Нужно проявить ответственность и солидарность в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин попросил россиян воздержаться от поездок в гости и посиделок с друзьями на майские праздники.

На дачу поехать можно, но ходить в гости к соседям ходить и собираться компаниями не надо. Предстоящие дни будут решающими в борьбе с коронавирусом в России, нельзя допустить срыва уже достигнутого прогресса. Многие россияне пока не почувствовали угрозу COVID-19, но опасность еще не миновала.

"Кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит, но это не так. Опасность дальнейшего, широкого распространения болезни не миновала, она очень велика", - заявил Путин ходе совещания по борьбе с коронавирусом с губернаторами.

Глава государства согласится, что запреты раздражают и злят, но нарушение установленных правил говорит о пренебрежительном отношении к окружающим. Отказ от соблюдения ограничительных мер приведет к катастрофе.

"Безусловная ценность современной цивилизации - это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека, неповторимая, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить", - сказал Путин.

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