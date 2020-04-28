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Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса

19:22
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Жертв становится больше с каждым днем

Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.

"Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких", - сказал президент на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

На данный момент в России от коронавируса скончались 867 человек. Заражены 93 558, еще 8 456 выздоровели.

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