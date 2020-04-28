Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая

6,7,8 мая - нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая включительно. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в тексте президентского указа. Главам регионов Путин поручил соблюдать все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 1 по 11 мая.

Указ не распространяется на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Ранее Путин на совещании с главами регионов объявил, что Россия будет постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения, начиная с 12 мая. Он предупредил, что пик заболеваемости в России еще не пройден.

Видео: Путин продлил нерабочий режим на майские праздники

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"