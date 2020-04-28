Президент Путин: жизнь наладится, мы все наверстаем

Глава государства попросил россиян не опускать руки

Россия обязательно одолеет коронавирус и сможет восстановиться после эпидемии.

Об этом заявил президент России Владимир Путин после совещания с губернаторами регионов.

"Для нас сейчас главное – это жизнь и здоровье людей. Сохраним их, а остальное приложится. Мы все обязательно наверстаем. Победим коронавирус, экономику поднимем, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Жизнь обязательно наладится", - обратился к россиянам Путин.

В руках каждого человека есть возможность сделать так, чтобы "это произошло как можно скорее", отметил глава государства.

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