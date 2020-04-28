Путин поделился поучительной историей

Президент предостерег от ошибок древних

Президент России Владимир Путин напомнил о судьбе Спарты, где по легенде слабых и больных бросали в пропасть со скалы.

"Мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако и это не помогло. И, в конечном счёте, она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна", - сказал Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Глава государства также вспомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", где племя бросало стариков на съедение диким зверям.

"Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код", - заявил Путин.

Ранее президент продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Он поручил властям до 5 мая разработать поэтапный план снятия ограничений. Их могут начать снимать в ряде регионов с 12 мая.

Видео: Путин продлил нерабочий режим на майские праздники

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