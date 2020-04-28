В Москве ограничили проведение ремонтных работ в квартирах на время самоизоляции

Любителям сверлить стены выделили четыре часа в будни

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, связанный с продлением режима самоизоляции в столице до 11 мая включительно.

Согласно документу, все кафе рестораны и прочие заведения общепита, салоны красоты, солярии и сауны будут закрыты до 12 мая. Продолжит действовать запрет на спортивные, зрелищные и публичные мероприятия. Стоит воздержаться от посещения религиозных объектов. Зоомагазины, АЗС, салоны связи , оптики продолжат работу.

Срок действия проездных билетов на общественный транспорт после 11 мая будет продлен, но при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.

В Москве до 11 мая включительно ограничили ремонтные работы в многоквартирных домах. Для многих москвичей квартира – это офис и учебная аудитория, необходимо соблюдать тишину. Поэтому теперь ремонт можно проводить с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 в будние дни.

"Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более 4 часов в будние дни. Все остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина", - написал Собянин на своем личном сайте.

Безработным гражданам назначат доплаты на детей в размере три тысячи рублей в месяц. Эти деньги пойдут в дополнение к пособию по безработице. Таким образом, пособие для москвича составит 22 500 (12 130 рублей за счет федерального бюджета, 7 370 рублей за счет бюджета Москвы + 3 000 рублей).

До 31 июля 2020 не будут работать летние лагеря для школьников. Судьбу третьей смены, которая обычно проходит в августе, решат позднее. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков для учащихся школ не будет. Они возобновятся с 12 мая.

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