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Собянин объявил о "детских" доплатах безработным в Москве

20:25
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Это дополнительно три тысячи рублей на каждого ребенка ежемесячно

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 11 мая включительно всех ограничений, которые ранее были введены в столице в связи с распространением коронавируса.

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"На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома", - обратился Собянин в жителям города. Он отметил, что у школьников с 1 по 11 мая не будет онлайн-уроков.

Кроме этого, мэр сообщил в своем личном блоге, что в столице начинаются выплаты "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тысяч рублей.

"Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19 500 рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц", - говорится в сообщении Собянина.

Мэр также объявил о приостановке организации детского отдыха до 31 июля. "По поводу третьей смены в августе примем решение позднее", - написал Собянин.

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