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Как выглядит главный храм Вооруженных сил России (видео)

22:55
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Все работы в соборе завершат 9 мая

В подмосковном парке "Патриот" завершается подготовка к открытию главного храма Вооруженных сил России, который возводится к юбилею Победы. Храм в честь Воскресения Христова имеет высоту почти сто метров. А ведет к нему "Дорога памяти" длиной 1418 шагов - по числу дней войны. Это мультимедийная галерея, где собраны фотографии миллионов фронтовиков, их личные вещи, письма и награды, а также документы об исторических сражениях.

Стекло и металл – уникальное оформление  Главного храма Вооружённых Сил России. Мастера завершают сборку алтаря и иконостаса. Его детали буквально вырастали  из меди.

"Медь растится в гальванических ваннах. Сначала создается модель, после этого отливается форма, на эту форму наращивается медь", - рассказал заместитель гендиректора по производству подрядной организации Евгений Морозов.

Высота храма - 95 метров. Выше в нашей стране только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор. Привычный для военных зеленый цвет внутреннего убранства разбавлен яркими деталями. Паникадило -  люстра, которая будет подсвечивать свод. Таких тут несколько. Пространство спроектировано так, чтобы искусственный свет лишь дополнял естественный. Витражи, фрески. Стены украшает мозаика, изображающая исторические сюжеты.

"Это тимпаны, которые посвящены явлению Богородицы в разные исторические моменты: Смутное время, война с Наполеоном, Великая Отечественная война", - заявил главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

Колоколами звонницы смогут управлять с помощью компьютера.

"Можно с помощью электронных элементов включать тот или иной колокольный звон. Это новая технология, которая может быть использована, но в самые ответственные праздники обязательно будет живой звонарь", - сообщил настоятель Главного храма Вооруженных Сил России, епископ Клинский Стефан.

Рядом с храмом построили музейный комплекс "Дорога Памяти". Протяженность павильонов - 1418 метров, по числу дней войны. Шаг за шагом посетители будут погружаться в атмосферу того времени.

"Это информационный столб, с громкоговорителями образца 30 года. Через эти первые громкоговорители было сообщено гражданскому населению, что начала война, после вероломного нападения фашисткой Германии", - рассказал руководитель музея Игорь Рыбкин.

Здесь и зенитки, установленные на крышах домов, чтобы отражать вражеские налеты. И сбитый немецкий бомбардировщик, буквально пробивший стену павильона.

"Мы стараемся создать все детально, можно естественно все потрогать. Здесь у нас еще будет вторая часть, здесь будет крыло с имитацией винта и двигателя", - заявил художник Владислав Жоров.

На стенде "Река времени" собрана информация о фронтовиках из множества архивов. Посетители смогут найти своих родственников, узнать об их службе, наградах и судьбах. Ещё одна гордость музея - панно во всю стену. Но только внимательный сможет заметить, что собрано оно из миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.  Строительные работы и в храме, и в музейном комплексе завершат к 9 мая.

Виктор Прокушев, Александр Козликин, Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Комплекс "Дорога памяти"
Комплекс "Дорога памяти"
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
Строительство Главного храма Вооруженных сил России
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