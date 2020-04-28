Как выглядит главный храм Вооруженных сил России (видео)

Все работы в соборе завершат 9 мая

В подмосковном парке "Патриот" завершается подготовка к открытию главного храма Вооруженных сил России, который возводится к юбилею Победы. Храм в честь Воскресения Христова имеет высоту почти сто метров. А ведет к нему "Дорога памяти" длиной 1418 шагов - по числу дней войны. Это мультимедийная галерея, где собраны фотографии миллионов фронтовиков, их личные вещи, письма и награды, а также документы об исторических сражениях.

Стекло и металл – уникальное оформление Главного храма Вооружённых Сил России. Мастера завершают сборку алтаря и иконостаса. Его детали буквально вырастали из меди.

"Медь растится в гальванических ваннах. Сначала создается модель, после этого отливается форма, на эту форму наращивается медь", - рассказал заместитель гендиректора по производству подрядной организации Евгений Морозов.

Высота храма - 95 метров. Выше в нашей стране только храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор. Привычный для военных зеленый цвет внутреннего убранства разбавлен яркими деталями. Паникадило - люстра, которая будет подсвечивать свод. Таких тут несколько. Пространство спроектировано так, чтобы искусственный свет лишь дополнял естественный. Витражи, фрески. Стены украшает мозаика, изображающая исторические сюжеты.

"Это тимпаны, которые посвящены явлению Богородицы в разные исторические моменты: Смутное время, война с Наполеоном, Великая Отечественная война", - заявил главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

Колоколами звонницы смогут управлять с помощью компьютера.

"Можно с помощью электронных элементов включать тот или иной колокольный звон. Это новая технология, которая может быть использована, но в самые ответственные праздники обязательно будет живой звонарь", - сообщил настоятель Главного храма Вооруженных Сил России, епископ Клинский Стефан.

Рядом с храмом построили музейный комплекс "Дорога Памяти". Протяженность павильонов - 1418 метров, по числу дней войны. Шаг за шагом посетители будут погружаться в атмосферу того времени.

"Это информационный столб, с громкоговорителями образца 30 года. Через эти первые громкоговорители было сообщено гражданскому населению, что начала война, после вероломного нападения фашисткой Германии", - рассказал руководитель музея Игорь Рыбкин.

Здесь и зенитки, установленные на крышах домов, чтобы отражать вражеские налеты. И сбитый немецкий бомбардировщик, буквально пробивший стену павильона.

"Мы стараемся создать все детально, можно естественно все потрогать. Здесь у нас еще будет вторая часть, здесь будет крыло с имитацией винта и двигателя", - заявил художник Владислав Жоров.

На стенде "Река времени" собрана информация о фронтовиках из множества архивов. Посетители смогут найти своих родственников, узнать об их службе, наградах и судьбах. Ещё одна гордость музея - панно во всю стену. Но только внимательный сможет заметить, что собрано оно из миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны. Строительные работы и в храме, и в музейном комплексе завершат к 9 мая.

Виктор Прокушев, Александр Козликин, Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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