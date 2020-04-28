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Видео для привлечения внимания: что не так с кадрами НЛО от Пентагона

22:43
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Мнение уфолога

Споры о существовании НЛО с новой силой разгорелись в США. Пентагон опубликовал видео, на которых запечатлены загадочные объекты. Их наблюдали пилоты американских ВВС в разное время, но узнать, что же это было на самом деле, до сих пор не удалось. Записи до официального обнародования несколько лет хранились в архивах, несмотря на то, что тайной они ни для кого не являлись. Эти ролики уже давно утекли в Сеть.

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- Вот это скорость! Он летит как ветер! Я не могу его обогнать!

Судя по тому, как резвятся за кадром пилоты американского истребителя, ничего особо страшного или сверхъестественного они не увидели. В объектив системы автонаведения попал продолговатый объект, который сначала завис над водами Тихого океана, а затем улетел так быстро, да еще и против ветра, что угнаться за ним не смогли даже бравые летчики ВМС США.

На других видеороликах какие-то предметы тоже быстро движутся по небу, а один из них еще и вращается в воздухе.

Все это якобы было снято еще в 2004 и 2015 годах во время армейских учений. В Сеть утекло чуть позже - в 2007 и 2017 годах соответственно. Военно-морской флот США почти сразу признал - видео подлинное и принадлежит именно этому ведомству. Все кому не лень уже давно обсудили, что же могло так удивить американских пилотов из роликов: действительно корабли космических пришельцев или же засекреченные разработки своих же военных, например, новые виды гиперзвукового оружия. А, может, и вовсе фейк. Однако Пентагон только сейчас разместил эти записи на своем сайте и выступил с официальным заявлением, что они подлинные.

"Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то ещё. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - говорится в сообщении Пентагона.

Заявление, сделанное спустя несколько лет после якобы утечки сенсации в Сеть, по сути ничего не проясняет. Объекты так и остались неопознанными.

"Могу с полной уверенностью сказать, что появление НЛО в том виде, в котором мы видим на съемке, оно не реально, потому что при таком расстоянии влияние электромагнитных полей НЛО оно выведет из строя всю электронику. Соответственно, то, что мы видим - это, судя по всему, подделка. Кто-то говорит о том, что, возможно, это какое-то новое оружие Пентагона", - прокомментировал уфолог Валерий Уваров.

Общественность и пресса тут же подхватили эту наживку от Минобороны США. И вот уже даже британская The Guardian выходит с заголовком про Пентагон и НЛО.

"Обнародование этих видеокадров именно Пентагоном добавляет им легитимности и тем самым спровоцирует ещё больше спекуляций относительно якобы недавних контактов людей с инопланетянами. У Военно-морского флота есть специальные инструкции для сообщений о наблюдениях НЛО", – пишет издание.

Не исключено, что именно в этом и была цель американского Минобороны: подогреть интерес к теме инопланетных вторжений и к тому, что первыми пришельцев удалось увидеть, конечно же, американцам. Информационный шум вокруг НЛО сейчас предпочтительнее недовольного гула избирателей по поводу провальной борьбы Вашингтона с пандемией коронавируса.

"Это означает, что они хотят банально привлечь внимание. Либо мы будем с вами ожидать, как правило, какую-то политическую пакость. Что касается американцев, они нас за много лет приучили к тому, что инопланетяне - это плохо. Инопланетяне - это некий инструмент влияния на сознание людей, это некая подготовка людей к каким-то событиям, где кто-то должен сыграть роль врага. И вот происходит вот это миксование - русские, инопланетяне, китайцы. Вот это все то, что не имеет никакого отношения к реальности", - считает уфолог Валерий Уваров.

Версия о внеземном  происхождении COVID-19 уже вовсю гуляет даже в научных кругах. А тут еще и Пентагон именно в разгар пандемии услужливо подбрасывает темы для любителей неординарных теорий. Для Голливуда, который так любит показывать американцев, героически спасающих планету от космических монстров, это вполне себе новый поворот сюжета и кассовые сборы. Для бюрократов США - очередной повод выбить бюджетное финансирование на какие-нибудь новые исследования. И лишь для американского налогоплательщика - очередные миллиарды долларов, превращенные в космическую пыль.

Лилия Акиньшина, Игорь Суздальцев, "ТВ Центр".

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