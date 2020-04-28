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Путин объявил о новых решениях по борьбе с коронавирусом. Главное

22:32
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Президент продлил нерабочие дни и анонсировал новый пакет мер по поддержке бизнеса и граждан

Во вторник президент Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом. На видеосвязь с президентом вышли губернаторы, члены правительства, глава Роспотребнадзора. В России приняли решение продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. А уже затем можно будет выходить из режима ограничений. Кабинету министров Владимир Путин поручил до 5 мая подготовить соответствующие рекомендации. Президент особо подчеркнул, что выход этот должен быть постепенным. Ведь хотя России и удалось затормозить распространение эпидемии, ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден.

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Пик заболеваемости еще не пройден, хотя распространение эпидемии удалось затормозить общими усилиями, подчеркивает Владимир Путин, обращаясь к губернаторам. Миллионы россиян прислушались к рекомендациям врачей и ответственно соблюдали режим самоизоляции. Специалисты, однако, отмечают - позади лишь 2 так называемых инкубационных периода по 14 дней. Нужно минимум три. Только тогда принятые меры дадут результат, а вот поспешные решения, наоборот, перечеркнут все усилия.

"Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал Путин.

Губернаторы все эти дни должны быть на рабочих местах.  Главам регионов, и это Путин подчеркивает на каждом совещании, сейчас даны особые полномочия, но и спрашивать тоже будут по всей строгости. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений просто недопустимо, уверен президент. До 5 мая должны разработать федеральные рекомендации о поэтапном выходе из режима ограничений. Регионы получат их заранее.

"Считаю, что в Москве и Московском регионе в обязательном порядке нужно продолжать режим самоизоляции также строго, как было и до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается. У разных специалистов, у разных коллег разное мнение, но, мне кажется, тот период, который предоставляется нам, еще 2 недели фактически даст ответы на многие вопросы.  Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находимся мы, страна, и более взвешенное примем решение", - заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции Сергей Собянин.

Динамика заболеваемости за минувшую неделю, благодаря принятым мерам, снизилась почти в два раза, отмечает Сергей Собянин, предупреждая - прирост все равно серьезный. Причем, как в Москве, так и в регионах. Причину объясняет глава Роспотребнадзора.

"Несоблюдение, нарушение режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии — Алании отбросило эту республику со следующими показателями: если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17 процентов, то вот за этот период — за эти дни — он составляет уже 37 процентов. Значимое ухудшение эпидситуации. Любое отклонение, как вы уже справедливо отметили, приведет нас к точке, откуда мы вышли. К возврату к жестким режимам. Это требование, когда несоблюдение одним из ста может подвести и подвергнуть риску 100 человек. Этого бы очень хотелось избежать", - пояснила Анна Попова.

По количеству заразившихся на 100 тысяч жителей наша страна на 50-м месте в мире. Пробы в России обрабатывают 506 лабораторий. Во многом поэтому увеличилось количество так называемых бессимптомных пациентов. К слову и госпитализированным помощь начинают оказывать еще до подтверждения COVID-19, на основании результатов КТ и рентгеновских снимков. Их в столице теперь будет анализировать искусственный интеллект.

"Буквально завтра мы включим уже систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме. Получив первый серьезный опыт, мы доложим вам, Министерству здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы", - заявил Собянин.

В мае в России будут выпускать две с половиной тысячи аппаратов ИВЛ в месяц. В начале года производили лишь 70. Предприятия наращивают объёмы производства масок и защитных костюмов. Однако их дефицит все равно сохраняется, подчеркивает президент. Отмечая, что врачей, работающих в "красной зоне", нужно защитить в первую очередь.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - сказал глава государства.

Отдельное внимание на совещании с губернаторами Путин уделил экономике. Задача государства - поддержать граждан. Дать уверенность в будущем. Правительство должно разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки.

"Чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Также собранно, оперативно должна строиться и работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность. Обращаю внимание: решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки", - указал президент.

Выходить из кризиса будем все вместе. Правительство, регионы и бизнес должны совместно разработать масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан. Цель - не только преодолеть последние пандемии, но и обеспечить экономический рост в новых реалиях.

Матвей Шестаков, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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