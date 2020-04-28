ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в США перешагнуло психологическую отметку

21:23
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных

Количество заболевших коронавирусом превысило один миллион человек.

На текущий момент, количество зараженных COVID-19 составляет 1 002 498 человек, сообщает Университет имени Джона Хопкинса. Сейчас США занимают первое место в мире по количеству инфицированных, на Штаты приходится около одной трети всех мировых случаев заражения.

По данным специалистов, от коронавируса в США скончались более 57 тысяч человек. Но ряд экспертов считают эти цифры заниженными, пишет ТАСС.

Всего по данным на 2019 год, в Штатах проживают 328 915 700 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.