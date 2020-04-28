Число заболевших коронавирусом в США перешагнуло психологическую отметку

Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных

Количество заболевших коронавирусом превысило один миллион человек.

На текущий момент, количество зараженных COVID-19 составляет 1 002 498 человек, сообщает Университет имени Джона Хопкинса. Сейчас США занимают первое место в мире по количеству инфицированных, на Штаты приходится около одной трети всех мировых случаев заражения.

По данным специалистов, от коронавируса в США скончались более 57 тысяч человек. Но ряд экспертов считают эти цифры заниженными, пишет ТАСС.

Всего по данным на 2019 год, в Штатах проживают 328 915 700 человек.

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