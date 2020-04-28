Минтруд допустил рост числа безработных в 1,5 раза после пандемии

Сейчас в России 3,7 миллиона безработных

Министерство труда и социальной защиты России просчитало сценарий, при котором в стране появятся 5-6 миллионов безработных после окончания пандемии коронавируса.

"Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий <…> Мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы", - заявил Глава Минтруда Антон Котяков.

Согласно подсчетам по методике Международной организации труда (МОТ), в России 3,7 миллиона безработных граждан, почти 950 тысяч из них встали на учет в центры занятости, пишет РИА Новости. Таким образом, безработица из-за коронавируса может увеличиться чуть более в полтора раза.

Ранее ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии. По подсчетам организации, работы лишатся 195 миллионов человек по всему миру.

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