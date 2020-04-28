Кого не затронет указ о нерабочих майских днях

В их числе продуктовые, аптеки и магазины с товарами первой необходимости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена. Тем не менее ряд организаций продолжат работу, как это делали раньше. Это:

- Непрерывно действующие организации;

- Организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

- Медицинские и аптечные организации;

- Продуктовые и магазины с товарами первой необходимости;

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации;

- Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

- Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.

Кроме того, СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу, пишет РИА Новости.

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