Кого не затронет указ о нерабочих майских днях

В их числе продуктовые, аптеки и магазины с товарами первой необходимости
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена. Тем не менее ряд организаций продолжат работу, как это делали раньше. Это:
- Непрерывно действующие организации;
- Организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
- Медицинские и аптечные организации;
- Продуктовые и магазины с товарами первой необходимости;
- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации;
- Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.
Кроме того, СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу, пишет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"