"Давно не секрет": астроном объяснил НЛО с видео Пентагона

Пентагон опубликовал видео, на которых запечатлены загадочные объекты

Насколько действительно необычны кадры, опубликованные американскими военными? Чем именно могут быть объекты, которые люди принимают за НЛО? И какие интересные наблюдения можно сделать, изучая околоземное пространство?

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил старший научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

"Эти материалы уже давно не секретные. Их комментируют. И большинство нормальных людей пришло к выводу, что комментировать со знанием дела эти материалы невозможно. Пентагон, вероятно, хочет отвлечь людей от нынешних не очень веселых дел, связанных с медициной", - рассказал он.

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