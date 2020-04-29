ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Давно не секрет": астроном объяснил НЛО с видео Пентагона

08:27
  • среда
  • 29 апреля 2020

Пентагон опубликовал видео, на которых запечатлены загадочные объекты

Насколько действительно необычны кадры, опубликованные американскими военными? Чем именно могут быть объекты, которые люди принимают за НЛО? И какие интересные наблюдения можно сделать, изучая околоземное пространство? 

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил старший научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

"Эти материалы уже давно не секретные. Их комментируют. И большинство нормальных людей пришло к выводу, что комментировать со знанием дела эти материалы невозможно. Пентагон, вероятно, хочет отвлечь людей от нынешних не очень веселых дел, связанных с медициной", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
НЛО
НЛО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.