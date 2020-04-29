ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки умерли 67 человек с коронавирусом

08:53
  • среда
  • 29 апреля 2020

В регионах усиливают меры по борьбе с распространением инфекции

Последние данные по ситуации с коронавирусом в России. В оперштабе сообщили что за последние сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это самая большая цифра с начала вспышки инфекции.  Всего погибших в столице - 546, пишут "Известия".
Путин объявил о новых решениях по борьбе с коронавирусом. Главное

Прирост зараженных за сутки по стране - 6411, таким образом общее число инфицированных  - 93 тысячи 558 человек.  В среду сразу в нескольких регионах усиливают меры по борьбе с распространением  болезни. Тульская и Вологодская области по примеру Москвы  вводят пропускной режим для передвижения в городах.  В сибирских больницах подготовлено почти 11 тысяч коек для заразившихся коронавирусом.  Военные и спасатели  проводят санитарную обработку  медицинских,  социальных учреждений, и общественного транспорта.

В Благовещенске с применением спецсредств проведено обеззараживание железнодорожного вокзала, аэропорта и других зданий.  В Екатеринбурге  военнослужащие войск химзащиты  продезинфицировали 34 социальных объекта.

Во Владивостоке  военные провели обработку территории крупнейшего в Приморье судостроительного  завода, который выпускает  боевые корабли и дизельные  лодки для Тихоокеанского флота. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Дистанционная разметка в транспорте
Дистанционная разметка в транспорте
Режим самоизоляции
Режим самоизоляции
Режим самоизоляции
Режим самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.