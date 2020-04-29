В Москве за сутки умерли 67 человек с коронавирусом

В регионах усиливают меры по борьбе с распространением инфекции

Последние данные по ситуации с коронавирусом в России. В оперштабе сообщили что за последние сутки в Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это самая большая цифра с начала вспышки инфекции. Всего погибших в столице - 546, пишут "Известия".

Прирост зараженных за сутки по стране - 6411, таким образом общее число инфицированных - 93 тысячи 558 человек. В среду сразу в нескольких регионах усиливают меры по борьбе с распространением болезни. Тульская и Вологодская области по примеру Москвы вводят пропускной режим для передвижения в городах. В сибирских больницах подготовлено почти 11 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. Военные и спасатели проводят санитарную обработку медицинских, социальных учреждений, и общественного транспорта.

В Благовещенске с применением спецсредств проведено обеззараживание железнодорожного вокзала, аэропорта и других зданий. В Екатеринбурге военнослужащие войск химзащиты продезинфицировали 34 социальных объекта.

Во Владивостоке военные провели обработку территории крупнейшего в Приморье судостроительного завода, который выпускает боевые корабли и дизельные лодки для Тихоокеанского флота.

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