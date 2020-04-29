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COVID-19 в мире: более 3 миллионов заболевших, 218 тысяч умерших

08:30
  • среда
  • 29 апреля 2020

Самая сложная ситуация сохраняется в США

Более трёх миллионов заражённых и 218 тысяч скончавшихся - это обновлённая статистика по ситуации с коронавирусом в мире. Лидером по числу жертв и инфицированных, остаются США. 

Там диагноз подтвержден более чем у миллиона граждан, скончались около 58 тысяч, пишет Газета.ру. На фоне этого Дональд Трамп заявил : Штаты начнут массово тестировать всех, кто прилетает в США. Особое внимание уделят рейсам из стран с тяжёлой эпидемической обстановкой. На борту пассажиров могут обязать носить маски.

Накануне американские военные решили поддержать медиков, которые работают буквально на пределе возможностей. В небе над Нью-Йорком группы высшего пилотажа устроили красочное авиашоу. 

Непростая ситуация по-прежнему в Испании, Италии, Франции. Всего там заболели почти 603 тысячи человек. В Италии помощь в борьбе с коронавирусом продолжают оказывать военные специалисты Министерства обороны России. Накануне они провели дезинфекцию ещё трёх домов для пожилых людей в провинции Брешиа. 

Работают наши специалисты и в Сербии. За сутки они обработали 13 объектов в трёх городах, а также провели профилактические мероприятия в крупнейшей больнице города Чачак. 

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