В Москве объявлен желтый уровень опасности

Предупреждение действует до 2 часов ночи

Сильный ветер ожидается в среду в столице. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сказано в сообщении синоптиков.

Предупреждение действует в Москве до двух часов ночи 30 апреля, а в Подмосковье - до 17 часов 29 апреля.

В столице ожидается облачная погода, небольшой дождь. Днем в городе воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, в ночь на четверг похолодает до плюс 1 градуса, сообщает Гидрометцентр.

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