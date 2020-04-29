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В Москве объявлен желтый уровень опасности

08:27
  • среда
  • 29 апреля 2020

Предупреждение действует до 2 часов ночи

Сильный ветер ожидается в среду в столице. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области.
ВОЗ: погода не влияет на заболеваемость COVID-19

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - сказано в сообщении синоптиков.

Предупреждение действует в Москве до двух часов ночи 30 апреля, а в Подмосковье - до 17 часов 29 апреля.

В столице ожидается облачная погода, небольшой дождь. Днем в городе воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, в ночь на четверг похолодает до плюс 1 градуса, сообщает Гидрометцентр.

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