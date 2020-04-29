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Личные данные 12 млн заемщиков выставили на продажу в Сети

08:32
  • среда
  • 29 апреля 2020

Этой информацией могут воспользоваться мошенники

На специализированном сайте выставили на продажу информацию о 12 млн граждан, которые оформляли быстрые займы в 2017-2019 годах. Там указаны паспортные данные заемщиков, их контактные данные, номера электронных кошельков и сумма кредита. 
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Как утверждает продавец этой информации, данные о заемщиках "утекли" из одного источника. Однако некоторые граждане из этой информационной базы рассказали РБК, что они обращались к нескольким кредиторам. 

Саморегулируемая организация микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие" СРО МФО начала проверка по факту утечки информации. "По опыту, к счастью, немногочисленных в сравнении с другими секторами, но все-таки имевших место быть аналогичных инцидентов прошлых лет, по нашей оценке, до двух третьих данных в таких базах являются сильно устаревшими (неактуальными)", - сказала директор СРО Елена Стратьева, добавив, что это обстоятельство усложняет процесс выявления кредитора, допустившего утечку.  

Технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян предположил, что утечка произошла при выгрузке баз данных с сервера, который обслуживает информационную систему финансового супермаркета или микрофинансовой организации. 

По словам Оганесяна, этой базой данных способны воспользоваться злоумышленники. Граждане, чьи личные данные выставили на продажу, могут получать мошеннические предложения по списанию долга или оформлению нового кредита онлайн. 

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