Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули на месяц

Ученые скорректировали опубликованный днем ранее прогноз

Прогноз ученых о сроках окончания пандемии коронавируса в мире скорректирован. По новым данным, вспышка COVID-19 в России окончательно завершится 19 августа. В опубликованном днем ранее докладе эксперты лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна утверждали, что с инфекцией окончательно разберутся к 20 июля.

Другим странам тоже подправили перспективы борьбы с коронавирусом. В США конец эпидемии теперь назначили на 5 сентября, в Италии — на 30 августа, в Великобритании завершение наметили на 20 августа, в Германии – 5 августа, во Франции — 8 августа.

Как сообщалось ранее, сингапурские эксперты в своих исследоватниях использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию людям, а также по инфицированным и выздоровевшим.

Ученые отмечают, что указанные ими даты могут сдвинуться в любую сторону. Все зависит от конкретной ситуации и от того, какие меры принимают власти, передает РИА Новости.

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