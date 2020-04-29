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Мороз встретила новую любовь после развода с Богомоловым

08:57
  • среда
  • 29 апреля 2020

Об этом она рассказала разводящейся Муцениеце

Актриса Дарья Мороз, которая два года назад развелась с режиссером Константином Богомоловым, намекнула на новый роман. 

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"Личная жизнь есть, но я не готова о ней говорить. Она не напоказ. Я бы не хотела выносить ее в публичное пространство", - заявила Мороз в онлайн-разговоре с Агатой Муцениеце. Звезда лишь дала понять, что счастлива с новым возлюбленным.

Актриса рассказала, что ее дочка от Богомолова учится в школе при немецком посольстве. Анна часто общается с отцом. На время самоизоляции она переехала к режиссеру и его жене Ксении Собчак, которая воспитывает сына Платона. 

Дарья Мороз была замужем дважды. В браке с Богомоловым она жила с 2010 по 2018 год. Ранее ходили слухи о ее романе с Павлом Прилучным, мужем Агаты Муцениеце. Последняя, кстати, относилась к этим сплетням с юмором. Однажды она вытянула из супруга шуточное признание о том, что он действительно закрутил роман с коллегой. 

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