Мороз встретила новую любовь после развода с Богомоловым

Об этом она рассказала разводящейся Муцениеце

Актриса Дарья Мороз, которая два года назад развелась с режиссером Константином Богомоловым, намекнула на новый роман.

"Личная жизнь есть, но я не готова о ней говорить. Она не напоказ. Я бы не хотела выносить ее в публичное пространство", - заявила Мороз в онлайн-разговоре с Агатой Муцениеце. Звезда лишь дала понять, что счастлива с новым возлюбленным.

Актриса рассказала, что ее дочка от Богомолова учится в школе при немецком посольстве. Анна часто общается с отцом. На время самоизоляции она переехала к режиссеру и его жене Ксении Собчак, которая воспитывает сына Платона.

Дарья Мороз была замужем дважды. В браке с Богомоловым она жила с 2010 по 2018 год. Ранее ходили слухи о ее романе с Павлом Прилучным, мужем Агаты Муцениеце. Последняя, кстати, относилась к этим сплетням с юмором. Однажды она вытянула из супруга шуточное признание о том, что он действительно закрутил роман с коллегой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"