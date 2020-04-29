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Шестеро детей погибли при пожаре в Выборге

09:52
  • среда
  • 29 апреля 2020

Последние данные о трагедии

Новость из Ленинградской области. В Выборге произошёл крупный пожар. По последним данным МЧС, жертвами возгорания в частном доме стали 6 человек, еще двоих ищут.

Информационное агентство ТАСС сообщает, что погибших - 8: двое взрослых и шесть детей - возрастом от одного месяца до восьми лет. На месте продолжают работать более 40 спасателей и 17 единиц спецтехники.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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