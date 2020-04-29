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45% россиян стали трезвенниками за время карантина

09:31
  • среда
  • 29 апреля 2020

Многие также отказались от сладкого

Согласно результатам опроса Роскачества и компании Online Market Intelligence, 45% граждан отказались от употребления алкогольных напитков во время пандемии коронавируса. 
В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

Также стало известно, что 38% россиян перестали есть кондитерские изделия и сладости на карантине, а 35% - колбасные изделия и деликатесы. От этих продуктов отказались в основном люди 55 лет и старше. 

"Интересно, что для Южного федерального округа в большей степени, чем в целом по стране, характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). А на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%)", - приводят "Известия" выдержку из исследования. 

Опрос показал, что 57% граждан не изменили своим пищевым привычкам за время самоизоляции. 25% респондентов во время похода в магазин руководствуются только ценой товаров.  

35% заметили, что их расходы на продукты питания увеличились с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса. 25% россиян, наоборот, стали меньше тратить на еду в целях экономии.

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