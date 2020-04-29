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Потери Тодоренко из-за скандала оценили в десятки миллионов рублей

09:23
  • среда
  • 29 апреля 2020

Крупные бренды отказываются от работы с ней

Журналисты подсчитали финансовые потери Регины Тодоренко  после ее скандальных высказываний. Из-за неосторожных слов телеведущей крупные бренды один за другим стали отказываться от сотрудничества с ней.

По данным СМИ, Тодоренко - один из лидеров инстаграма по рекламным заработкам. В год она зарабатывает около 860 тысяч долларов (более 60 миллионов рублей). Теперь части этих денег она лишится.

От сотрудничества с Тодоренко уже отказался крупный производитель соков. За участие в рекламной компании бренда она должна была получить 19 миллионов рублей. Кроме этого, телеведущая рекламирует итальянские колготки, леденцы от кашля, шампуни и шоколад. Если и они решат разорвать с Тодоренко контракты, она потеряет до 40% всех доходов, пишет "Собеседник".

Ранее Регина Тодоренко высказывалась о домашнем насилии, заявив, что жертвы сами виноваты. Слова ведущей возмутили социальные сети и общественность. Один из глянцевых журналов лишил ее премии "Женщина года".

На сторону Тодоренко встала часть шоу-бизнеса. Звезды не поддержали ее высказывания, но и высказались против общественного осуждения телеведущей.

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