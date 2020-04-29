Названы причины низкой заболеваемости COVID-19 в России

Темпы распространения коронавируса среди россиян сравнили с показателями других стран

Эксперты Минздрава нашли объяснение относительно низкому уровню заражения россиян коронавирусом нового типа. В числе причин назван, в частности, высокий уровень вакцинации населения России. Отмечается также оснащенность стационаров и организация работы амбулаторного звена, предпринятые властями меры по ограничению доступа коронавируса в страну.

Как отмечается в подготовленном ведомством докладе "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении", сыграли свою роль также сильная рассредоточенность и низкая мобильность россиян.

"1. Россия - самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой. 2. Относительно низкая мобильность российского населения по сравнению с населением европейских стран и США", - говорится в материалах доклада с данными по состоянию на 26 апреля.

В числе причин низкой заболеваемости отмечена ограниченность въездных международных туристических потоков и маршрутов в России, более низкая зарубежная туристическая активность самих россиян. Указывается также на невысокое развитие внутреннего туризма, особенно в зимнее время.

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