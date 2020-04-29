ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы причины низкой заболеваемости COVID-19 в России

09:28
  • среда
  • 29 апреля 2020

Темпы распространения коронавируса среди россиян сравнили с показателями других стран

Эксперты Минздрава нашли объяснение относительно низкому уровню заражения россиян коронавирусом нового типа. В числе причин назван, в частности, высокий уровень вакцинации населения России. Отмечается также оснащенность стационаров и организация работы амбулаторного звена, предпринятые властями меры по ограничению доступа коронавируса в страну.
В Москве за сутки умерли 67 человек с коронавирусом

Как отмечается в подготовленном ведомством докладе "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении", сыграли свою роль также сильная рассредоточенность и низкая мобильность россиян.

"1. Россия - самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой. 2. Относительно низкая мобильность российского населения по сравнению с населением европейских стран и США", - говорится в материалах доклада с данными по состоянию на 26 апреля.

В числе причин низкой заболеваемости отмечена ограниченность въездных международных туристических потоков и маршрутов в России, более низкая зарубежная туристическая активность самих россиян. Указывается также на невысокое развитие внутреннего туризма, особенно в зимнее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.