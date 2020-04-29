Чиновников в Приангарье заподозрили в поджоге леса

Те утверждают, что снимали очаги возгорания для пресс-релизов

К лесным поджогам в Усть-Куте Иркутской области могут быть причастны местные чиновники. О задержании подозреваемых сообщил мэр города Усть-Кут Александр Душин.

По его версии, чиновники района приехали на аэролодке и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Те, в свою очередь, утверждают, что делали фотографии очагов возгорания для пресс-релизов.

По утверждению Душина, на месте были задержаны заместитель главы Усть-Кутского района Михаил Барс и ряд других высокопоставленных чиновников, пишет портал argumenti.ru.

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