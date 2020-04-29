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Московские врачи выезжали по вызовам в апреле более 350 тысяч раз

09:53
  • среда
  • 29 апреля 2020

Число вызовов возросло в последнюю неделю

Более 350 тысяч раз выезжали по вызовам на дом московские врачи в апреле. Число вызовов особенно возросло в последнюю неделю, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова оценила отношение москвичей к самоизоляции

"Сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тысяч выездов в день. Для обработки такого числа вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты", - сообщила Ракова журналистам.

Как сообщалось, по указу мэра столицы москвичи с проявлениями ОРВИ обязаны соблюдать режим самоизоляции. Врач, зафиксировав симптомы респираторного заболевания, выдает гражданам, а также всем проживающим с ними лицам  именное постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции на 14 дней.

На время изоляции пациенты могут получать бесплатные лекарства - наряду с теми, у кого был подтвержден COVID-19. Они находятся на постоянном динамическом наблюдении у врачей поликлиник.

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