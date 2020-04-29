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"Она плачет и ничего не хочет": дочь Саши Зверевой избили в США

10:11
  • среда
  • 29 апреля 2020

На нее напали девочки-подростки

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева сообщила, что группа подростков избила ее 16-летнюю дочь Василису в Лос-Анджелесе. 
Саша Зверева вышла замуж за американца и поделилась свадебными фото

По словам артистки, дочь зашла в закусочную после тренировки на улице. Когда Василиса стояла в очереди, к ней начали приставать девочки-подростки. Одна из хулиганок выхватила смартфон из заднего кармана джинсов Василисы и бросилась бежать. Когда Василиса ее догнала, малолетняя преступница швырнула телефон на асфальт. 

Затем к ним подбежали другие девочки. Они избивали Василису до тех пор, пока очевидец не вызвал полицию. В итоге хулиганок арестовали. 

"Домой она уже пришла с нарушенной координацией, с заплетающимся языком, вся в синяках, но самое больное лично для меня: абсолютно раздавленная морально. Она просто плачет и ничего не хочет, лишь повторяя, что жизнь не имеет смысла", - написала Саша Зверева в Instagram. 

Родные Василисы пытаются ее поддержать. Артистка намерена найти подросткового психолога. Зверева призналась, что эта история не дает ей покоя. "Я готова отдать себя на растерзание, только бы забрать у нее это унижение и боль", - заявила знаменитость. 

Напомним, что Саша Зверева воспитывает троих детей. В феврале этого года она вышла замуж за американца, от которого ждет ребенка.

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